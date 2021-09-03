"Команда Югры" взяла на себя персональную ответственность за исполнение проектов югорчан

Ключевой проект "Команды Югры" - "Карта развития" - подтвердил свой статус народной программы. Меньше чем за месяц от жителей автономного округа поступило почти 300 тысяч предложений, которые легли в основу 534 проектов. Интерес югорчан к созданию "Карты" понятен – в ней нашли свое место не только крупные проекты, такие как "строительство второго моста через Обь в районе Сургута" и "создание научно-технологического центра высоких биомедицинских технологий", но и малые проекты, которые нужны людям "здесь и сейчас".

Как сообщало Накануне.RU, презентация инициатив югорчан состоялась 28 августа на итоговом форуме "Команды Югры" в Сургуте.

Участие в форуме принял полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он одобрил "Карту развития" и подчеркнул, что несмотря на то, что предложений от югорчан поступило очень много - реализовать их - реально. Полпред отметил, что реализация любого проекта базируется на наличии трех ресурсов: организационного, интеллектуального, финансового, и все они у Югры есть.

"Югра развивается. По всем направлениям Ханты-Мансийский автономный округ является лидером социально-экономического развития в нашей стране. Если будем сравнивать Югру с другими субъектами РФ, то редкий случай, когда Югра по тому или иному показателю не входит в тройку. Максимум, что она себе может позволить - опуститься на пятое место. Это очень высокие показатели, огромные возможности развития каждого человека, проживающего на территории Ханты-Мансийского автономного округа", - добавил Якушев.

После форума перечень предложений, внесенных на "Карту развития Югры", утвердили на заседании Общественного совета при губернаторе.

Губернатор Наталья Комарова, комментируя активность югорчан в создании "Карты", отметила, что ни одна инициатива и идея людей не останется без внимания.

"Команда Югры принимает на себя ответственность за реализацию народной программы! Наш приоритет – работать по принципу "сказали – сделали" и оперативно реагировать на запросы людей. Нам нужны результаты, ответы на вопросы жителей. И Команда Югры подтверждает готовность служить югорчанам", - высказалась губернатор.

Один из представленных в Сургуте проектов – "Преображение Комсомольского озера в Нижневартовске". Личную ответственность за его исполнение взял на себя спикер окружной думы Борис Хохряков. Он выразил уверенность, что реализовать его получится в течение ближайших двух-трех лет. И в Нижневартовске появится новое место притяжения всех горожан, где можно будет заняться спортом, отдохнуть, погулять с детьми.

Комментируя программу в целом Борис Хохряков отметил, что она вызвала большой оклик у жителей региона.

"Программа не зря называется народная. Все предложения от людей. Мы собирали их во время прямых встреч и на форумах. Это прямые предложения от общественности и заполнения анкет. Само громадное количество предложений говорит о большой заинтересованности югорчан. Это взгляд на будущее, а для нас – перспективная работа на следующую пятилетку", - подчеркнул он.

Депутат Госдумы Павел Завальный рассуждая о приоритетах в реализации проектов "Карты развития Югры" заявил, что говорить необходимо в целом о социально-экономическом развитии: поскольку все сферы влияют на качество в жизни и уверенность в завтрашнем дне.

"Сбалансированное социально-экономическое развитие. Когда экономика развивается - дает источник для развития уже социального", - сказал парламентарий. Личную ответственность член Команды Югры взял на себя за довольно масштабный проект - газификацию Кондинского района и всей Югры в целом.

"Я выбрал из всех проектов - газификация Кондинского района. Это единственное из 22 муниципальных образований, где нет газа. Причем вокруг - газ есть. Взял персональную ответственность, что газ там точно будет. А вообще, я хочу взять на себя персональную ответственность за весь проект по газификации всей Югры, чтобы то, о чем я говорил, было сделано, чтобы мы получили то качество жизни".

Также Завальный выразил готовность заниматься развитием поселковых дорог.

Добавим, что в настоящий момент работа по созданию "Карты развития Югры" продолжается. Сбор предложений продлится до 16 сентября и любой югорчанин, еще не успевший внести свои инициативы, может это сделать прямо сейчас . Подать онлайн заявку можно на портале картаразвитияюгры86.рф.