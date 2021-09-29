29 Сентября 2021
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Политика
(2021) | Фото: admtyumen.ru

Социально-ориентированные тюменские НКО могут претендовать на губернаторские гранты в сфере борьбы с наркоманией

Департамент социального развития Тюменской области объявил конкурс губернаторских грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения в текущем финансовом году субсидий из областного бюджета

В конкурсе могут принять участие проекты в сфере профилактики наркомании (приоритетное направление "Профилактика асоциальных явлений, профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях").

Размер субсидий:

— Профилактика употребления наркотиков, а также правовое просвещение об ответственности за их незаконный оборот — 426 000 руб;

— Профилактическая работа, направленная на снижение смертности от отравлений наркотиками — 427 000 руб.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 4 октября по 02 ноября 2021 года включительно по адресу: 625048, г. Тюмень, ул. Республики, 83а, каб. 106 ежедневно с 09.00 до 17.30. Консультации по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе проводит сектор профилактических программ управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области, тел. (3452) 50-26-23.

Результатом предоставления субсидий является достижение целей программы (проекта), установленных техническим заданием.

Этапы конкурса:

04.10.2021 - 02.11.2021 — прием заявок;

15.11.2021 - 26.11.2021 — оценка заявок, допущенных к участию в конкурсе, членами конкурсной комиссии;

26.11.2021 - 09.12.2021 — решение о предоставлении субсидий победителям конкурса.

Соглашение заключается в течение 20 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.

Информация о конкурсе размещена на официальной странице департамента социального развития Тюменской области в разделе "Конкурсы на получение субсидий из бюджета Тюменской области".

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Социально-ориентированные тюменские НКО могут претендовать на губернаторские гранты в сфере борьбы с наркоманией

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Теги: социально-ориентированные нко, губернаторский грант, борьба с наркоманией



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