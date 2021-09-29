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Экономика Тюменская область
(2005) |

Индекс промышленного производства в Тюменской области в этом году уже вырос на 8,5%

На 8,5% вырос индекс промышленного производства в Тюменской области за январь-август 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Таковы предварительные данные органов государственной статистики, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Промышленный рост в регионе традиционно обеспечен развитием обрабатывающих производств – 117,1%. По этому показателю Тюменская область заняла 12-е место среди российских регионов.

Наибольшие темпы роста отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов – 149,0% к уровню января-августа 2020 года, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – 177,8%, прочих готовых изделий – 144,5%, бумаги и бумажных изделий – 132,9%, ремонте и монтаже машин и оборудования – 128,9%, производстве прочей неметаллической минеральной продукции – 125,1%, электрического оборудования – 124,4%, резиновых и пластмассовых изделий – 117,7%, обработке древесины и производстве изделий из дерева – 115,4%, мебели –  112,3%, металлургическом производстве – 108,3%.

"Динамичный рост промышленного производства в регионе – важнейший фактор экономического развития. Благодаря ему мы можем успешно реализовывать масштабные социальные проекты, направленные на улучшение жизни людей", – прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор.

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Индекс промышленного производства в Тюменской области в этом году уже вырос на 8,5%

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Теги: индекс промышленного производства, рост, тюменская область



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