В Перми от коронавируса скончались два вакцинированных пациента

В Пермской краевой клинической больнице от коронавируса скончались двое пациентов, ранее сделавших прививку. Об этом во время заседания оперштаба, которое прошло накануне сообщил главврач больницы Анатолий Касатов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Но это незавершенная вакцинация. Инфицировались люди буквально через несколько дней после второй прививки", - подчеркнул Касатов.

Иммунитет от COVID-19 формируется лишь спустя несколько недель после второго компонента вакцины. Главврач краевой клинической больницы также уточнил, что в настоящий момент в реанимации с короновирусом находятся исключительно пациенты, не поставившие прививку.

Также он сообщил, что последние две недели в регионе фиксируется рост заболеваемости. Каждый день от новой инфекции умирает более 20 человек. Краевая медицина работает на пределе: в больнице смену для врачей-реаниматологов увеличили с восьми до 12 часов. В это время они не могут даже выйти в туалет, так как работают в специальных защитных костюмах. Будет увеличена смена терапевтов и медсестер с шести до восьми часов.

Катасов заявил о дефиците квалифицированного медперсонала и поддержал введение новых "ковидных" ограничений.

Напомним, теперь на массовые мероприятия, в театры и спортивные матчи не будут пускать без ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. Исключение сделано лишь для детей. Также до 1 ноября запрещена работа ночных клубов.

Напомним, ранее врачи и деятели культуры написали губернатору Пермского края Дмитрию Махонину открытое письмо, в котором выразили обеспокоенность из-за того, что ситуацию с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией не удается стабилизировать с конца июня текущего года.

По данным медработников, в июле-сентябре число обращений за неотложной медицинской помощью выросло в девять раз, в два раза выросла нагрузка на "скорые" в сравнении с доковидным периодом.

Врачи попросили губернатора ввести запрет на посещение спортивных или культурных мероприятий для тех, кто до сих пор не поставил прививку.

Деятели культуры поддержали это обращение. В своем открытом письме они выразили обеспокоенность, что из-за растущей заболеваемости коронавирусом в регионе может повториться сценарий прошлого года, когда учреждения культуры закрывались для зрителей. Ситуация усугубляется тем, что осень для всей культурной сферы – это старт нового концертно-театрального сезона, когда готовятся премьеры, появляются новые проекты и концепции. В то же время, осень – это традиционный период, когда медицина находится на пике загрузки из-за сезонного роста простудных заболеваний.

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