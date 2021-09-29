Претендовавшая на "Просвещение" вице-президент Сбера стала подозреваемой
Стало известно об уголовном деле против вице-президента Сбера Марины Раковой.
Как пишет РИА "Новости", в ее доме и на рабочем месте прошли следственные мероприятия. Следствие подозревает фальсификацию отчетности и хищение более 50 млн руб.
Недавно сообщалось, что 38-летняя Ракова может возглавить издательство "Просвещение", которое определяет содержание отечественного образования. Она также известна тем, что продвигала в школах "сберклассы".