Претендовавшая на "Просвещение" вице-президент Сбера стала подозреваемой

Стало известно об уголовном деле против вице-президента Сбера Марины Раковой.

Как пишет РИА "Новости", в ее доме и на рабочем месте прошли следственные мероприятия. Следствие подозревает фальсификацию отчетности и хищение более 50 млн руб.

Недавно сообщалось, что 38-летняя Ракова может возглавить издательство "Просвещение", которое определяет содержание отечественного образования. Она также известна тем, что продвигала в школах "сберклассы".