29 Сентября 2021
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Экономика В России За рубежом
(2021) | Фото: Газпром нефть

"Газпром нефть" представила свои инновационные разработки на Ближнем Востоке

"Газпром нефть" презентовала собственные технологии и цифровые проекты на технологической конференции и выставке SPE Annual Technical Conference and Exhibition (ATCE), прошедших в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания впервые презентовала свои продукты на международном мероприятии инженеров-нефтяников, сообщили Накануне.RU в "Газпром нефти".

На выставке в Дубае представили проекты, которые "Газпром нефть" разработала в партнерстве с ведущими российскими научно-производственными предприятиями.

"В этом году "Газпром нефть" на ATCE выступает не как добывающая, а как технологическая продуктовая компания. Мы привезли 6 продуктов, хорошо иллюстрирующих разнообразие наших разработок. Их можно применять не только для добычи углеводородов, но и в других отраслях, например, в строительстве. Сейчас страны Ближнего Востока начинают разрабатывать низкопроницаемые залежи нефти и газа. Мы уже давно осваиваем эти категории запасов и готовы делиться опытом с арабскими партнерами. У нас есть целый спектр предложений – от конкретных цифровых продуктов до комплексной операторской услуги», – отметил заместитель председателя правления "Газпром нефти" Вадим Яковлев.

Среди представленных проектов – цифровые двойники объектов инфраструктуры, когнитивный помощник для бурения, цифровой симулятор для эффективной нефтедобычи, комплексный сервис разработки трудноизвлекаемых запасов, программа для интегрированного планирования активов и сверхтвердые материалы для бурового оборудования.

Также на ATCE "Газпром нефть" обсудила с мировыми энергетическими и технологическими компаниями перспективы применения научных разработок в промышленности Ближнего Востока и мира.

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"Газпром нефть" представила свои инновационные разработки на Ближнем Востоке

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Теги: Газпром нефть, инновации, Ближний Восток



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