01 Октября 2021
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Происшествия Свердловская область
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Дело о резонансном ДТП у Оперного в Екатеринбурге направлено в суд

В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело о резонансном ДТП у Оперного театра.

Напомним, инцидент произошел вечером 11 мая на пересечении улицы Мамина-Сибиряка и проспекта Ленина: столкнулись "Сеат Леон" и "Тойота Камри". В результате один из автомобилей отбросило на остановку "Оперный театр", на которой находились люди.

Пострадали семь человек, в том числе двое детей. Одна из пострадавших впоследствии скончалась. Сообщалось, что предварительной причиной ДТП стало нарушение Правил дорожного движения одним из водителей, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В дальнейшем Верх-Исетский районный суд вынес решение, что возможный виновник аварии останется под подпиской о невыезде. При этом следствие настаивало на домашнем аресте.

(2021)|Фото: vk.com/te_ekb, Типичный Екатеринбург, Дмитрий Грязнов

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в настоящий момент утверждено обвинительное заключение по данному уголовному делу. Мужчина обвиняется по статье УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека". Как показало расследование, в момент аварии обвиняемый был под действием наркотиков.

Сейчас дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. По закону, водителю грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что после аварии прокуратура внесла представление врио начальника управления ГИБДД Свердловской области Алексею Спиридонову. Причиной стали нарушения в сфере профилактики дорожно-транспортных происшествий.

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Дело о резонансном ДТП у Оперного в Екатеринбурге направлено в суд

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Теги: Оперный, ДТП, дело, Екатеринбург



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