01 Октября 2021
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Общество Свердловская область
прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура выяснит, кто несет ответственность за дороги к участкам многодетных семей на Среднем Урале

Прокуратура Свердловской области организует проверку с оценкой действий или бездействия органов государственной власти и Березовского, которые не обеспечили строительство дороги и обустройство инфраструктуры рядом с участками, принадлежащими многодетным семьям. Данную просьбу в прокуратуру направил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков после соответствующего обращения в свой адрес от председателя совета регионального отделения партии "Родина" в Свердловской области Валерия Хвостова.

Согласно официальному ответу на запрос от Морока (имеется в редакции Накануне.RU), администрация Березовского подтверждает, что региональным законом предусмотрено предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование либо собственность бесплатно гражданам, являющимся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающими трех и более несовершеннолетних детей. Также в администрации отметили, что обеспечение данных участков инфраструктурой ложится на плечи органов государственной власти субъектов РФ.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области ссылается на то, что планирование и строительство автомобильных дорог на рассматриваемых земельных участках находятся исключительно в компетенции администрации муниципального образования.

"В связи с вышеуказанными обстоятельствами, мною принято решение о направлении в адрес прокуратуры Свердловской области письма с просьбой организовать проверку по существу изложенных вами обстоятельств с оценкой действий (бездействия) как органов государственной власти, так и местного самоуправления по вопросам строительства дороги и подведения необходимых коммуникаций к земельным участкам, расположенным в п. Монетный, выделенным многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство", - написал Мороков.

Он также отметил, что о результатах проверки Хвостова проинформирует соответствующее должностное лицо органов прокуратуры. Дальнейшее развитие ситуации находится на личном контроле специалистов аппарата уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области.

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Прокуратура выяснит, кто несет ответственность за дороги к участкам многодетных семей на Среднем Урале

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Теги: Монетный, дороги, инфраструктура, многодетные семьи



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