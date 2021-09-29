Путин и Эрдоган на переговорах не будут обсуждать тему Крыма

Президент РФ Владимир Путин в сочинской резиденции Бочаров Ручей проводит встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин обсудил с турецким коллегой ситуацию в Сирии и в целом двусторонние отношения Москвы и Анкары.

Российский лидер отметил, что отношения между двумя странами развиваются позитивно. Путин выразил благодарность Турции за последовательную позицию по газопроводу "Турецкий поток".

По словам президента РФ, во время "турбулентных процессов" на европейском газовом рынке Турция чувствует себя абсолютно уверенно и стабильно.

Эрдоган, в свою очередь, поблагодарил Россию за помощь с лесными пожарами в республике, а также выразил благодарность россиянам за то, что предпочитали отдыхать в Турции в период пандемии.

Напомним, за неделю до переговоров турецкое министерство иностранных дел заявило, что результаты выборов в Госдуму РФ применительно к Крыму "не имеют юридической силы для Турции".

Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН в очередной раз подчеркнул, что Турция не признает принадлежность Крыма России.

В МИД РФ пообещали, что Россия не оставит без внимания заявление Турции.

В Кремле накануне встречи президентов заявили, что тема с российским статусом Крыма обычно не обсуждается на российско-турецких переговорах. "В плане Крыма обсуждать с турецкой стороной нечего", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Между тем, эксперты считают, что ответом Кремля может стать использование российского турпотока - Турцию могут вновь закрыть для туристов.