Евгений Куйвашев все-таки отказался от думского мандата

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев все-таки отказался от мандата депутата Государственной думы РФ.

Напомним, что выборная кампания на Среднем Урале была завязана на Куйвашева – именно его портрет широко тиражировался на агитации. При этом бренд "Единой России" использовался уже во вторую очередь, а часто и вовсе не использовался. В итоге "ЕР" в регионе показала один из худших результатов в УрФО, в связи с чем без мандата рисковал остаться вице-губернатор Сергей Бидонько.

Затем многие губернаторы-списочники из других регионов отказались от думских мандатов. Однако глава Свердловской области о таком решении не объявлял даже через неделю после завершения выборов.

Сегодня, 29 сентября, региональное отделение "Единой России" опубликовало список депутатов от партии в Госдуме восьмого созыва от Свердловской области. Куйвашева там нет, но есть Бидонько. Таким образом, губернатор все же отказался от своего мандата.

Как сообщили Накануне.RU в региональном отделении "ЕР", полностью список парламентариев выглядит так:

Свердловский округ №168 – Андрей Альшевских

Каменск-Уральский округ №169 – Лев Ковпак

Березовский округ №170 – Сергей Чепиков

Нижнетагильский округ №171 – Константин Захаров

Асбестовский округ №172 – Максим Иванов

Первоуральский округ №173 – Зелимхан Муцоев

Серовский округ №174 – Антон Шипулин.

По списку (региональная группа № 10):

Павел Крашенинников – председатель комитета Госдумы седьмого созыва по государственному строительству и законодательству

Жанна Рябцева – руководитель регионального исполкома ОНФ

Сергей Бидонько – вице-губернатор Свердловской области.

Напомним, ранее от своего мандата отказался полпред президента в УрФО Владимир Якушев. По поводу аналогичного решения Евгения Куйвашева он высказываться не стал.