Нижневартовск возглавил рейтинг городов по уровню развития государственно-частного партнерства

Нижневартовск возглавил рейтинг городов по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП), составленного Национальным центром государственно-частного партнерства, входящим в Госкорпорацию развития ВЭБ.РФ. В рейтинге по итогам третьего квартала 2021 г. приняли участие 110 городов областного, краевого и республиканского значения. Эксперты оценивали 226 проектов с общим объемом инвестиций более 362 млрд руб., сообщили Накануне.RU в администрации Нижневартовска.

Как отметила в ходе онлайн-встречи заместитель председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Ирина Макиева, с 2020 г. была запущена успешная образовательная программа в "Сколково" для команд из ста крупных городов России. Благодаря обучению муниципалитеты смогли повысить ряд показателей в работе. Например, стали активнее привлекать частные инвестиции в развитие городской инфраструктуры.

Исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко во время своего выступления отметил, что в Нижневартовске в рамках ГЧП реализуются восемь проектов: концессионные соглашения в отношении объектов жилищно-коммунального хозяйства, контракты жизненного цикла в отношении строительства и содержания городских дорог. Ещё один важный проект – школа на 1,1 тыс. учащихся в новом микрорайоне города. Это первый объект социальной инфраструктуры, который город возводит в рамках концессии.

"Высокий результат достигнут благодаря долгосрочному планированию. Стратегия социально-экономического развития города, бюджетное планирование, государственные и муниципальные программы – всё это задает вектор нашей работе, - отметил Кощенко. – Необходимые компетенции в сфере государственно-частного партнерства мы получили, пройдя обучение на различных площадках, в том числе, организованных Национальным центром ГЧП, Фондом развития Югры, финансовыми институтами и Госкорпорацией ВЭБ.РФ. Благодарим наших партнёров за ценные знания и навыки. Отмечу, реализации наших проектов способствуют губернатор Югры Наталья Комарова и правительство округа".

Сегодня Нижневартовск продолжает совместную с Госкорпорацией ВЭБ.РФ работу по запуску ряда инфраструктурных проектов в социальной, коммунальной, транспортной сферах. В некоторых направлениях Нижневартовск готов выступить пилотной площадкой и поделиться опытом с другими муниципалитетами.