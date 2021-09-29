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Общество Тюменская область Уральский ФО
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Тюменку осудили на пять лет за продажу своей дочери в сексуальное рабство

Тюменку, пытавшуюся продать свою малолетнюю дочь в сексуальное рабство,Тимирязевский районный суд Москвы приговорил к пяти годам колони общего режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, в ноябре 2020 года, женщина разместила в интернете информацию о продаже в рабство своей дочери с предоставлением сексуальных услуг. За продажу ребенка она потребовала миллион рублей.

Девочку удалось спасти благодаря совместным действиям столичных следователей и сотрудников уголовного розыска МВД России. Правоохранители назначили женщине встречу в Москве. "Сделка" проходила в рамках оперативных мероприятий в одной из гостиниц на севере Москвы. После того, как женщина получила деньги и передала ребенка, ее задержали.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по п.п. "б, з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Свою вину тюменка признала и объяснила, что на преступление пошла из-за тяжелого материального положения. Ребенка отправили в центр социальной реабилитации.

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Тюменку осудили на пять лет за продажу своей дочери в сексуальное рабство

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Теги: мать, дочь, продажа ребенка, сексуальное рабство, уголовное дело



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