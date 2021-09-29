Губернатор Владимирской области переходит в Госдуму

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин примет мандат депутата Госдумы.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, указ о сложении с себя полномочий губернатора Владимирской области он подпишет в ближайшее время.

Напомним, ЛДПР включила в федеральную часть списка на выборах в ГД владимирского губернатора. В середине сентября СМИ сообщали, что Сипягин написал заявление об отставке, но в пресс-службе губернатора опровергли эту информацию.

Источник "Интерфакса" сообщил, что замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина скорее всего, откажется от мандата депутата Госдумы, ей могут предложить стать врио губернатора Владимирской области.