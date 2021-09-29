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Политика Тюменская область
Наталья Казанцева, депутат Тюменской областной думы (2018) | Фото: Накануне.RU

Тюменский обком КПРФ объявил о непризнании итогов выборов в региональный парламент

Коммунисты Тюменской области заявили о том, что не признают итоги выборов депутатов региональной думы, сообщили Накануне.RU в обкоме.

"Итоги выборов в областную думу восьмого созыва были сфальсифицированы. 28 сентября были направлены в суд пять заявлений об отмене результатов выборов на пяти избирательных участках. В районах и городах области анализируются итоговые протоколы участковых избирательных комиссий, в течение короткого времени в областное управление СКР будут направлены сообщения от имени Тюменского обкома КПРФ о преступлении. За три дня голосования мы написали десятки жалоб и получили от УИК невразумительные ответы", - цитирует обком заявление своего лидера Тамары Казанцевой.

Напомним, 21 сентября избирательная комиссия региона признала прошедшие в регионе выборы состоявшимися. Итоговая явка за три дня голосования в Тюменской области составила 61,54%.

"Единая Россия" получила 358 тыс. 631 голос (51,33%), Второе место – у КПРФ с результатом 94 тыс. 296 голосов (13,5%). Третье место – у ЛДПР (81 тыс. 565 голосов или 11,68%). Партия "Справедливая Россия – За правду" набрала 71 тыс. 537 голосов (10,24%). Все остальные политические партии не преодолели 5% барьер. Ближе всего к нему приблизилась партия "Новые люди", набравшая 31 тыс. 296 голосов (4,48%).

По Тюменскому одномандатному избирательному округу № 185 больше всего голосов набрал Николай Брыкин (169 тыс. 779 голосов или 50,89%). По Заводоуковскому одномандатному избирательному округу № 186 больше всего голосов набрал Иван Квитка (168 тыс. 190 голосов или 47,42%).

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Тюменский обком КПРФ объявил о непризнании итогов выборов в региональный парламент

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Теги: КПРФ, выборы, Тамара Казанцева



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