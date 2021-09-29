Число рейсов из Екатеринбурга на египетские курорты увеличится до пяти в неделю

01 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Вице-президент Сбербанка скрылась от следствия

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область За рубежом
Египет, туризм, пляж, отдых, зонт (2016) | Фото: Накануне.RU

Число рейсов из Екатеринбурга на египетские курорты увеличится до пяти в неделю

Авиакомпания "Россия" сегодня начала полеты из аэропорта Кольцово на популярные египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе воздушной гавани, полеты в оба города выполнялись из Екатеринбурга до закрытия авиасообщения с Египтом в 2015 году. Первый рейс в Хургаду вылетел из уральской столицы сегодня в 15 часов 3 минуты местного времени.

В дальнейшем перевозчик планирует осуществлять полеты в Египет на самолете Boeing 747, время в пути составит около шести часов. Точное расписание рейсов можно уточнить в авиакомпании или у оператора "Библио-Глобус", который формирует туры.

Напомним, сейчас полеты из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх один раз в неделю осуществляет авиакомпания Air Cairo. Как отмечают в Кольцово, с появлением нового перевозчика общее число рейсов на египетские курорты увеличится до пяти в неделю. А с ноября этого года рейсы из столицы Урала в Шарм-эль-Шейх и Хургаду также планирует выполнять авиакомпания S7 Airlines.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Число рейсов из Екатеринбурга на египетские курорты увеличится до пяти в неделю

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Египет, полеты, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети