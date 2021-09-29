Число рейсов из Екатеринбурга на египетские курорты увеличится до пяти в неделю

Авиакомпания "Россия" сегодня начала полеты из аэропорта Кольцово на популярные египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе воздушной гавани, полеты в оба города выполнялись из Екатеринбурга до закрытия авиасообщения с Египтом в 2015 году. Первый рейс в Хургаду вылетел из уральской столицы сегодня в 15 часов 3 минуты местного времени.

В дальнейшем перевозчик планирует осуществлять полеты в Египет на самолете Boeing 747, время в пути составит около шести часов. Точное расписание рейсов можно уточнить в авиакомпании или у оператора "Библио-Глобус", который формирует туры.

Напомним, сейчас полеты из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх один раз в неделю осуществляет авиакомпания Air Cairo. Как отмечают в Кольцово, с появлением нового перевозчика общее число рейсов на египетские курорты увеличится до пяти в неделю. А с ноября этого года рейсы из столицы Урала в Шарм-эль-Шейх и Хургаду также планирует выполнять авиакомпания S7 Airlines.