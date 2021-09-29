29 Сентября 2021
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Политика В России Москва
Задержание полицией на акции КПРФ. (2021) | Фото: YouTube-канал Другое мнение

Московская полиция назвала политическими заявления КПРФ о задержаниях и "осадах"

В ГУ МВД по Москве дали разъяснения в связи с заявлениями коммунистов для СМИ.

В пресс-службе ведомства заявили, что полиция выявляет и задерживает лиц, причастных к призывам, организации и участию в несогласованных акциях КПРФ 20 и 25 сентября в центре столицы.

В частности, в МВД сообщили, что в здании приемной первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова находился "гражданин Биджев», который «пытался уйти от административной ответственности". Подчеркивается, что приемная сотрудниками полиции не блокировалось, внутрь они не входили.

В московской полиции расценили заявление КПРФ как попытку политизировать законные действия полицейских.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что направит обращение в ГУ МВД Москвы из-за ситуации с исками КПРФ по результатам выборов.

20 и 25 сентября коммунисты провели "народные сходы", они требовали отмены результатов голосования на выборах в Госдуму и отмены ДЭГ. После проведения акций членов КПРФ начали задерживать. Сотрудники правоохранительных органов устраивали "осаду" Мосгордумы и горкома КПРФ.

Сегодня КПРФ подала в Пресненский суд иски, оспаривающие результаты дистанционного электронного голосования в Москве. Представители партии планировали сделать это 28 сентября, однако накануне утром юристы коммунистов были блокированы полицией. Кроме того, оказалась блокирована московская приемная первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, где хранятся документы фракции КПРФ по незаконности дистанционного электронного голосования.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал ситуацию: "Мы возвращаемся в лихие девяностые, когда силовики три дня сидят и караулят у Мосгордумы депутата фракции КПРФ Екатерину Енгалычеву. В Московском метро пытались задержать члена президиума ЦК КПРФ, избранного депутата Сергея Обухова при помощи системы видеонаблюдения. То же самое происходит с осадой Московского горкома КПРФ".

"У нас что, начал действовать концлагерь?! Предупреждаю - вы рискуете своими погонами!", - заявил Зюганов.

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Московская полиция назвала политическими заявления КПРФ о задержаниях и "осадах"

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Теги: кпрф, мвд, акции, задержания



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