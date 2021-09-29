Яркие впечатления и отдых от учебы. За три месяца в летних лагерях отдохнуло более 46 тысяч детей из Екатеринбурга

За три месяца летних каникул в загородных лагерях отдохнуло 18 тыс. 487 детей из Екатеринбурга. Еще 25 тыс. 140 юных жителей города провели время в местных лагерях дневного пребывания. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, всего на территории региона работало 130 общеобразовательных организаций, четыре организации дополнительного образования для дневных лагерей, а также 21 загородный лагерь, три из которых ведомственные и 18 - муниципальные учреждения.

Подготовка к летнему сезону началась еще весной. Тогда глава города Алексей Орлов поставил задачу дать детям отдохнуть после непростого учебного года.

"Муниципальные власти, работники сферы образования и культуры сделают всё, чтобы за каникулы юные екатеринбуржцы как можно лучше отдохнули, поправили здоровье, получили максимум ярких впечатлений!" – пообещал тогда горожанам градоначальник.

В итоге, по словам начальника департамента образования городской мэрии Константина Шевченко, этим летом насладилось отдыхом почти вдвое больше детей, чем в 2020 году. Это стало возможным, в том числе, благодаря помощи из регионального бюджета. Так, за двухнедельный отдых ребенка в загородном лагере родители в трудной финансовой ситуации оплачивали только половину путевки - 8 тыс.562 рубля. Городской лагерь обходился семьям всего в 1 тыс. 101 рубль - это менее 30% от стоимости. А многодетные семьи и семьи со сложным материальным положением получали еще более серьезные льготы.

Помимо этого, еще 4 тыс. 968 детей смогли отдохнуть и получить лечение в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия.

Позаботились в городе и об одаренных детях, увлеченных теми или иными видами искусства. Для этого в Екатеринбурге был запущен проект "Проведи лето с культурой", в рамках которого на базе детских школ искусств, культурно-досуговых учреждений, театров и музеев работали 65 летних творческих объединений. За три месяца 1 тыс. 710 детей получили возможность обучиться музыкальному, театральному, хоровому, хореографическому, изобразительному, фольклорному, историческому и культурно-просветительскому искусству.

Данный проект также предусматривал организацию девяти профильных отрядов в детских лагерях численностью в 180 человек. Всего было сформировано 18 профильных смен на 1 тыс. 102 человек. Например, 42 ребенка из культурно-досугового центра "Дружба" Ленинского района выезжали в летнюю творческую лабораторию "У самого Черного моря", расположенную в Адлере.