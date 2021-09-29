29 Сентября 2021
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педофил (2016) | Фото: tut.by

В Нижневартовске мужчину будут судить за изнасилование двух маленьких девочек

В Нижневартовске перед судом предстанет 52-летний житель Нижневартовского района. Его обвиняют в двух изнасилованиях 11-летних девочек, а также в угрозе убийством, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Преступление было совершено 6 декабря 2020 года. Пьяный мужчина, примерно в 17.30 в районе ул. Северная в Нижневартовске, подошел сзади к 11-летней девочке, и пользуясь тем, что он сильнее и старше, изнасиловал беспомощного ребенка. Спустя несколько минут обвиняемый, находясь у соседнего дома, проследовал за другой 11-летней девочкой в подъезд, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Кроме того, до нападения на малолетних девочек, 22 сентября прошлого года обвиняемый, также будучи нетрезвым, избил 48-летнего мужчину обвинив того в краже бутылки водки. А после пригрозил ему убийством, замахнувшись топором – колуном, после чего нанес удар топором по деревянной двери в непосредственной близости от потерпевшего.

После изнасилования детей, подозреваемый сбежал в Тюмень, где и был задержан в январе 2021 года.

"Изучение личности обвиняемого показало, что до 14 сентября 2020 года он более 25 лет провел в местах лишения свободы, где отбывал наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе против половой неприкосновенности. Обвиняемый вину не признал, вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

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В Нижневартовске мужчину будут судить за изнасилование двух маленьких девочек

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Теги: педофил, изнасилование, девочки, уголовное дело



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