В Кремле заявили, что ситуация с коронавирусом требует "очередной мобилизации"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с коронавирусом в стране "серьезным поводом для обеспокоенности и очередной мобилизации".

Однако о новых ограничительных мерах на федеральном уровне в настоящее время речи не идет, отметил он.

По словам Пескова, в Кремле видят "очень печальные антирекорды в плане смертности". "Конечно, это требует нашего внимания", - заявил пресс-секретарь президента.

При этом он напомнил, что субъекты РФ обладают особыми полномочиями в этой вопросе, некоторые из них уже энергично принимают меры, передает "Интерфакс".

За последние сутки в России выявили 22 430 новых случаев заражения коронавирусом. 857 человек умерли, что стало очередным рекордом.

24 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимости для введения локдауна в России нет. Она отметила, что необходимо обеспечить функционирование экономики и сохранение качества жизни людей в условиях ограничительных мер.

Попова уточнила, что в 36 российских регионах наблюдается рост заболеваемости. В первую очередь, речь идет о крупных мегаполисах.