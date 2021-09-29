На Среднем Урале школа заплатит 150 тысяч за упавшую на ученика сосульку

На Среднем Урале суд взыскал со школы компенсацию морального вреда за упавшую на ребенка сосульку.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в ноябре прошлого года в одной из школ Каменска-Уральского произошло ЧП: девятилетний ученик у крыльца школы дожидался классного руководителя, в этот момент на мальчика упала сосулька и ударила его по голове. Школьник получил рану, был госпитализирован и неделю лечился в стационаре, ему были наложены швы. Затем пострадавший находился на домашнем лечении.

Мама мальчика в интересах своего ребенка подала иск в Красногорский районный суд Каменска-Уральского к школе, в котором просила взыскать компенсацию морального вреда – 300 тысяч рублей и судебные расходы – 3 тысячи рублей. Однако судом иск был удовлетворен частично: с образовательного учреждения взыскали всего 20 тысяч компенсации и 3 тысячи судебных расходов.

Прокурор и мать школьника подали апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Они попросили изменить решение суда первой инстанции в части размера компенсации морального вреда. В облсуде, изучив материалы дела, пришли к выводу, что райсуд не учел возраст потерпевшего, то, что его вины в случившемся нет, и что он испытал сильный стресс, физические и моральные страдания, которые продолжаются по сей день. Также до происшествия мальчик занимался боксом, а сейчас врачи не рекомендуют ему этот вид спорта.

В итоге Свердловский областной суд увеличил размер компенсации. Теперь школа обязана выплатить ребенку 150 тысяч рублей.