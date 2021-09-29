Заключено соглашение о строительстве в Сургуте полигона ТКО

В Ханты-Мансийске заключено соглашение о строительстве в Сургуте полигона твёрдых коммунальных отходов. Подписи под документом поставили глава департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев и директор ООО "Сургутское экологическое объединение" Дмитрий Назин, сообщили Накануне.RU в Фонде развития Югры.

"Соглашение даёт возможность снизить нагрузку на бюджет автономного округа, повысить качество строительства самого объекта и обеспечить население современным объектом, отвечающим всем природоохранным требованиям. Мы планируем завершить строительство "экотехнопарка" в конце 2024 г.", - сказал Зайцев.

По его словам, создаваемый полигон будет соответствовать всем современным экологическим и санитарным требованиям, предъявляемым к такого рода объектам. Он будет обслуживать Сургут, Когалым, а также ряд поселений Сургутского района. Полигон будет оборудован современной автоматической линией сортировки, позволяющей обрабатывать весь объём ТКО, поступающий на объект.

Напомним, что в регионе запланирован ввод пяти межмуниципальных полигонов на условиях концессионных соглашений общей мощностью 590 тыс. тонн в год: в Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Октябрьском районах и городе Сургуте. Последний также рассчитан на Когалым и поселения Сургутского района. В июне 2021 г. подведены итоги конкурса на право заключения концессионного соглашения по строительству и эксплуатации полигона, победителем которого было признано ООО "Сургутское экологическое объединение". Мощность полигона составит 235 тыс. т в год.