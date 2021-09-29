29 Сентября 2021
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Заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России (2021) | Фото: me-forum.ru

Миронов выступил против добровольно-принудительной ковид-вакцинации детей

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов пообещал бороться против добровольно-принудительной ковид-вакцинации детей. Об этом он написал на своем сайте.
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Как сообщало Министерство здравоохранения РФ, оно получило пакет документов для проведения экспертизы вакцины от коронавируса для детей. И по ее результатам может быть принято решение о регистрации препарата.

Миронов заявил, что его это настораживает. Сначала говорили, что дети почти не болеют ковидом, потом стали запускать информацию об опасности ковида для детей и готовить население к вакцинации детей, а некоторые даже заговорили о вакцинации новорожденных. Все это происходит, когда нет подробных данных о результатах применения вакцин, а вот многочисленные заграничные данные об осложнениях есть.

Политик считает, что не многие родители согласятся от дать своих детей под вакцинацию новыми препаратами. Поэтому решение могут отдать на откуп региональных властей. А те включат админресурс, например начнут отстранять от уроков невакцинированных, как сейчас происходит со взрослыми.

"Чиновники обещают сделать вакцинацию исключительно добровольной, и проводить ее якобы планируется только при наличии согласия родителей. Свежо придание, но верится с трудом! Сложно представить, насколько негативно отреагируют на такую принудиловку родители. Призываю сторонников такого радикального сценария развития событий отказаться от этой сомнительной идеи", - заключил Миронов.

Накануне известный вирусолог, академик РАН Виталий Зверев выступил категорически против ковид-вакцинации детей, так как они легко переносят ковид, а отдаленные последствия вакцинации неизвестны.

На днях главный педиатр Минздрава Александр Баранов заявил, что нужно вводить принудительную вакцинацию, в том числе детей. А бывший главный санврач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко "аргументировал" это тем, что государство дает людям право жить, поэтому вправе распоряжаться их здоровьем.

"Я просто в шоке!" - написал Миронов на своей странице по этому поводу.

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Миронов выступил против добровольно-принудительной ковид-вакцинации детей

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Теги: вакцинация, дети, ковид, Сергей Миронов



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