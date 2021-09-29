В Каменске-Уральском местный житель открыл огонь по работникам УК

Житель Каменска-Уральского открыл огонь по приехавшим работникам управляющей компании. Об этом сообщают местные жители в "Подслушино Каменск-Уральский".

"Мужчина вышел на свой балкон и сначала кричал на коммунальщиков, далее начал скидывать пустые бутылки. В кульминации, вышел с пневматическим оружием и стал стрелять. Одна из пуль попала в рабочего. Следующий выстрел пришелся в припаркованный автомобиль", - пишут горожане.

Сотрудники УК приехали подключать дом к отоплению и никак не ожидали столь жесткого сопротивления от одного из жильцов. Рабочие укрылись от выстрелов за автомобилем. Позже выяснилось, что пистолет был пневматическим.

"Гражданин в неадекватном состоянии был доставлен в территориальное УВД. Пистолет оказался пневматическим. Его изъяли. По данному факту проводится проверка. Будет принято обоснованное решение", - сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.