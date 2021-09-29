Суд арестовал на 10 суток автора исков КПРФ против ДЭГ

Юристу МГК КПРФ Мухамеду Биджеву дали 10 суток административного ареста за "организацию несанкционированного мероприятия" - народного схода против фальсификаций выборов 20 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь фракции КПРФ в МГД Никита Попов.

Биджев является одним из авторов иска коммунистов по ДЭГ. Вчера весь день он находился под осадой полицейских в городской приемной первого зампреда Госдумы, первого зампреда ЦК КПРФ Ивана Мельникова.

Представители партии планировали подать иски к избирательной комиссии ДЭГ 28 сентября, однако накануне утром юристы коммунистов были блокированы полицией. Сообщалось, что Мухамеду Биджеву грозит арест. Ему пришлось переписать иски таким образом, чтобы в них не было его и других преследуемых активистов подписей. После этого он был задержан.

Подача исков состоялась сегодня.