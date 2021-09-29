29 Сентября 2021
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Происшествия В России Санкт-Петербург
Оборонсервис обыски (2012) | Фото: ИТАР-ТАСС

В Петербурге проводятся масштабные обыски у десятков бизнесменов

В Санкт-Петербурге проходят обыски у нескольких десятков бизнесменов по уголовным делам об организации преступных сообществ, уклонения от уплаты налогов и ухода от НДС.

Расследование ведут ФСБ, Следственный комитет и Управление экономической безопасности ГУ МВД, пишет "Фонтанка".

По неподтвержденным данным, организатором преступного сообщества считают бывшего сотрудника расформированного Управления по налоговым преступлениям ГУ МВД.

По данным "Фонтанки", в материалах уголовного дела говорится о том, что группа бизнесменов несколько лет назад аккумулировала у себя на фирмах несуществующий НДС и не стала предъявлять его к выплате.

Местные СМИ также сообщают, что следователи объединили около 10 уголовных дел по факту уклонения от уплаты налогов в одно по статье "Организация преступного сообщества".

Телеграм-каналы пишут, что обыски проводятся в том числе и на улице Марата, в главном офисе группы компаний "Илим", принадлежащей бизнесмену Захару Смушкину, а также в Group-IB, основателя которой арестовали по подозрению в госизмене.

По данным СМИ, в 90-е годы с "Илимом" была плотно связана карьера бывшего премьера Дмитрия Медведева. В 1993-1998 годах он являлся соучредителем и директором корпорации по правовым вопросам, сообщал "Деловой Петербург".

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В Петербурге проводятся масштабные обыски у десятков бизнесменов

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Теги: обыски, петербург, бизнесмены



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