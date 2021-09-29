Компания "Промхимпермь" устранила нарушения, ставшие причиной утечки хлора

Компания "Промхимпермь" устранила нарушения, которые привели к утечке хлора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

Авария произошла еще 5 февраля 2021 года. Ее причиной стала разгерметизация контейнера с жидким хлором с образованием хлорного облака, в результате реакции сконцентрированного треххлористого азота в жидком хлоре.

Ростехнадзор проводил техническое расследование аварии. Комиссия установила, что организация и производственный контроль со стороны должностных лиц предприятия были неудовлетворительные. Они допустили использование контейнера с жидким хлором в качестве расходной емкости. В технологии получения олова четыреххлористого отбор хлора из контейнера велся по газовой фазе, что подтверждается временным технологическим регламентом и инструкцией, а также при опросе должностных лиц. При данном способе отбора газообразного хлора из контейнера происходит повышение концентрации треххлористого азота, который вступает в реакцию с жидким хлором, в результате которой происходит увеличение температуры и давления.

Сам контейнер имел коррозийные язвы на внутренней поверхности. По данным Ростехнадзора, это свидетельствует о некачественном техническом освидетельствовании контейнера.

"За грубые нарушения требований промышленной безопасности к административной ответственности по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ юридическое лицо привлечено в виде приостановления деятельности технологической линии на 90 суток, четырем должностным лицам назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 160 тысяч рублей", - говорится в сообщении ведомства.



16 сентября 2021 года Западно-Уральским управлением Ростехнадзора в соответствии с частью 5 статьи 32.12 КоАП РФ проведена проверка обстоятельств, послуживших основанием для административного приостановления деятельности, в результате которой установлено, что Общество устранило выявленные нарушения обязательных требований.