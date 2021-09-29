Компания "Промхимпермь" устранила нарушения, ставшие причиной утечки хлора

29 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Учения. хлор. Курган (2011) | Фото:пресс-служба МУП &quot;Курганводоканал&quot;

Компания "Промхимпермь" устранила нарушения, ставшие причиной утечки хлора

Компания "Промхимпермь" устранила нарушения, которые привели к утечке хлора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

Авария произошла еще 5 февраля 2021 года. Ее причиной стала разгерметизация контейнера с жидким хлором с образованием хлорного облака, в результате реакции сконцентрированного треххлористого азота в жидком хлоре.

Ростехнадзор проводил техническое расследование аварии. Комиссия установила, что организация и производственный контроль со стороны должностных лиц предприятия были неудовлетворительные. Они допустили использование контейнера с жидким хлором в качестве расходной емкости. В технологии получения олова четыреххлористого отбор хлора из контейнера велся по газовой фазе, что подтверждается временным технологическим регламентом и инструкцией, а также при опросе должностных лиц. При данном способе отбора газообразного хлора из контейнера происходит повышение концентрации треххлористого азота, который вступает в реакцию с жидким хлором, в результате которой происходит увеличение температуры и давления.

Сам контейнер имел коррозийные язвы на внутренней поверхности. По данным Ростехнадзора, это свидетельствует о некачественном техническом освидетельствовании контейнера.

"За грубые нарушения требований промышленной безопасности к административной ответственности по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ юридическое лицо привлечено в виде приостановления деятельности технологической линии на 90 суток, четырем должностным лицам назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 160 тысяч рублей", - говорится в сообщении ведомства.

16 сентября 2021 года Западно-Уральским управлением Ростехнадзора в соответствии с частью 5 статьи 32.12 КоАП РФ проведена проверка обстоятельств, послуживших основанием для административного приостановления деятельности, в результате которой установлено, что Общество устранило выявленные нарушения обязательных требований.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Компания "Промхимпермь" устранила нарушения, ставшие причиной утечки хлора

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Промхимпермь, авария, утечка хлора, Ростехназор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети