29 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
ванна для мэра (2021) | Фото: vk.com/ntzaperemeni

Нижнетагильского активиста Журавлева оправдали по делу об акции "Ванна мэра"

Участника движения "Тагил За Перемены" и общественника Антона Журавлева оправдали по делу о якобы несанкционированной акции "Ванна мэра". Напомним, что жители Нижнего Тагила решили показать главе города Владиславу Пинаеву, какого качества вода бежит по городским трубам, публично заполнив ею ванну в общественном месте.

ванна для мэра(2021)|Фото: vk.com/ntzaperemeni

Несмотря на то, что акция проходила в Комсомольском сквере (Гайд-парк), где по закону разрешены массовые мероприятия до 100 человек без согласования с вышестоящими инстанциями, инициатору перфоманса Журавлеву вскоре вменили ст. 20.2. Однако, как сообщает сам активист, сегодня Ленинский районный суд города закрыл дело за отсутствием события административного правонарушения.

"Судья огласила свои доводы, сказав за отсутствием состава события преступления прекратить дело. Получается так, что Гайд-парк мы отстояли. Сейчас в любое время любой человек сможет провести без уведомления именно в Гайд-парке (при условии не более 100 человек) люблю акцию. Администрация города по факту облажалась. Хотели меня привлечь к административной ответственности", - заявил активист.

Он также отдал должное судье, которая честно вела процесс, "не последовав возможным указам со стороны администрации". Отдельную благодарность Журавлев также выразил адвокату Рустаму Ризванову.

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Нижнетагильского активиста Журавлева оправдали по делу об акции "Ванна мэра"

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Теги: ванна для мэра, журавлев, перфоманс, нижний тагил, суд



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