Путин переговорами с Эрдоганом де-факто выходит из режима самоизоляции, - Кремль

Встреча Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи будет означать выход президента России из самоизоляции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция", - сказал Песков.

Он добавил, что российского президента на переговорах должным образом защитят от коронавируса, передает РИА Новости.

Ранее уже сообщалось, что встреча Путина и Эрдогана 29 сентября будет очной.

14 сентября президент объявил, что в его окружении несколько человек заразились коронавирусом, вовремя не поставив прививки. Сам он не заболел, но решил на всякий случай уйти на самоизоляцию. По этой причине, в частности, он пропустил посещение избирательного участка на выборах в Госдуму, впервые проголосовав дистанционно.

Агентство Infox обращает внимание на то, что переговоры лидеров двух стран проходят в непростых условиях - в последние недели Россия нарастила число ударов по позициям террористов в сирийском Иблибе. Интенсивность ударов ВКС РФ возросла в разы. Турецкие военные тоже проявляют активность и развернули артиллерию и танки против правительственных сил Асада.