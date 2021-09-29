Эксперты: Владислав Ховалыг сумел завоевать доверие тувинцев

В Туве состоялась накануне церемония вступления в должность Главы-Председателя Правительства Республики Тыва. Владислав Ховалыг, который одержал уверенную победу на выборах, набрав более 86% голосов, официально вступил в должность. Он заявил, что благодарен избирателям, и заверил, что продолжит курс на ускоренное развитие республики, используя новые решения и подходы.

С официальным вступлением в должность главы республики Владислава Ховалыга поздравил заместитель полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Вадим Головко.



«Результаты состоявшихся выборов показали, что Владиславу Товарищтайовичу удалось сохранить консолидацию общества и завоевать доверие абсолютного большинства населения Республики Тыва. Это говорит о том, что люди одобряют выбранный курс развития и связывают с избранным руководителем региона свои надежды и планы на будущее», – сказал заместитель полномочного представителя.

В качестве почетных гостей на инаугурацию были приглашены также первые лица Тувы разных лет - бывший первый секретарь Тувинского обкома КПСС Григорий Ширшин, экс-президент Тувы Шериг-оол Ооржак и глава республики с 2007 по 2021 годы Шолбан Кара-оол, который, по некоторым данным, вполне возможно займет кресло вице-спикера Госдумы.

Эксперт - политолог, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин в интервью Накануне.RU отметил, что о у Владислава Ховалыга есть хорошая поддержка, и сейчас самое главное подтвердить действиями оказанное доверие, которое было оказано главе в ходе голосования жителями республики.

"Мне кажется, что это хоть и ожидаемое, но знаковое для региона событие, - говорит Анатолий Гагарин. - Я полагаю, что губернатор будет реализовывать те предвыборные обещания и тезисы программы, в соответствии с теми KPI, которые губернаторам сейчас предъявляются".

В сентябре власти Тувы объявили о решении снизить цены на уголь для населения. Постановление подписал Владислав Ховалыг, теперь добывающая компания может продавать уголь населению республики по цене не выше 2220,1 рубля за тонну. Это на 476,3 рубля дешевле прежней цены. По мнению политолога, это было хорошим решением, потому что в преддверии зимы, учитывая сложное социально-экономическое положение, для людей это важно, и снижение цен будет приветствоваться.

"Ожидания населения подтверждаются такими действиями, если Ховалыг будет продолжать в таком ключе решать социальные задачи и, следуя тем тенденциям и тем веяниям, которые сейчас являются актуальными, я думаю, что его авторитет будет возрастать в глазах населения", - подчеркнул Анатолий Гагарин.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отмечает, что любое снижение тарифов для населения всегда благо, особенно в регионах с относительно низкими доходами. "Конечно, любая социальная поддержка важна", - говорит Пикин.

Помимо этого, в июле Владислав Ховалыг, будучи еще врио главы Тувы, добился снижения тарифов на электроэнергию на 9% для физических лиц и на 28% для юридических.

Напомним, что президент России Владимир Путин Указом от 7 апреля 2021 года назначил Владислава Ховалыга временно исполняющим обязанности главы Тувы. На выборах в сентября вместе с Владиславом Ховалыгом за этот пост боролись еще четыре кандидата.