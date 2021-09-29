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01 Октября 2021
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священный синод, рпц (2018) | Фото: patriarchia.ru

Синод РПЦ решил принять под свой омофор православных клириков и приходы в Африке

Священный Синод РПЦ принял важное решение о принятии под свой омофор православных клириков и приходов в Африке в связи с тем, что Александрийский патриарх присоединился к расколу.

Вся Африка исторически является канонической территорией Александрийского Патриархата. Однако в конце 2019 года патриарх Александрийский Феодор неожиданно присоединился к расколу, учиненному экуменическим патриархом Варфоломеем, когда последний, вопреки священным канонам, вторгся на каноническую территорию РПЦ на Украине, объявил ее своей, а раскольников - новой автокефальной церковью. Синод РПЦ решил прекратить церковное общение с Феодором и приостановил деятельность представительства (подворья) Александрийского патриархата в Москве.

В августе Феодор лично сослужил с главой украинских раскольников, чем непосредственно засвидетельствовал свой уход в раскол. На этом основании и принимая во внимание многочисленные обращения клириков Александрийской Православной Церкви в адрес патриарха Московского и всея Руси Кирилла с просьбой о принятии их под омофор Московского Патриархата, архиепископу Владикавказскому и Аланскому Леониду поручено представить предложения Священному Синоду РПЦ.

Формально решение еще не принято, но, скорее всего, оно будет вынесено на Архиерейский Собор, который состоится в ноябре. Видимо, тогда и будет объявлено, что все православные приходы в Африке, в силу сложившихся обстоятельств, могут быть при их желании приняты в состав РПЦ.

Синод РПЦ выражает скорбь относительно раскольничества Феодора, который еще в 2018 году заверял в своей верности канонам, призывал украинцев оставаться в канонической УПЦ и ставил в пример ее предстоятеля митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Интересно, что именно Александрийский патриарх Иракл (ум. 248) был первым в христианстве, кто был назван папой. Во второй половине III века этот титул стал применяться к другим предстоятелям в восточных частях Римской империи, а первым римским папой был Марцелин (296 - 304). Естественно, тогда этот титул не означал никакой власти над другими церквями.

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Синод РПЦ решил принять под свой омофор православных клириков и приходы в Африке

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Теги: РПЦ, церковь, Африка



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