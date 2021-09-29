Памфилова обратится в ГУМВД Москвы по поводу препятствования КПРФ в подаче исков

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова направит обращение в ГУ МВД Москвы из-за ситуации с исками КПРФ по результатам выборов.

"Хотя позиция ЦИК России не совпадает с позицией КПРФ, партия имеет право на обращение в суд, и препятствовать ей никто не имеет право", - заявила Памфилова в ходе заседания ЦИК.

Напомним, КПРФ только сегодня смогла подать в Пресненский суд иски, оспаривающие результаты дистанционного электронного голосования в Москве.

Представители партии планировали подать иски к избирательной комиссии ДЭГ 28 сентября, однако юристы коммунистов были блокированы полицией. Кроме того, оказалась блокирована московская приемная первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, где хранятся документы фракции КПРФ по незаконности дистанционного электронного голосования.