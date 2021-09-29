29 Сентября 2021
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Общество Свердловская область Уральский ФО
наручники женщина (2016) | Фото: komiinform.ru

На Среднем Урале бухгалтер похитила у управляющей компании больше 2 млн рублей

На Среднем Урале перед судом предстанет бывшая бухгалтер управляющей компании. Женщину обвиняют в особо крупном мошенничестве.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась 38-летняя жительница Кушвы. Как показало расследование, в 2017-2020 годах, занимая должность бухгалтера ООО "Управляющая компания "Родник", она имела доступ к программе начисления заработной платы.

"При помощи своих логина и пароля при формировании реестра она умышленно завышала сумму, предназначенную к выплате. После этого злоумышленница предоставляла не соответствующие действительности реестры главному бухгалтеру компании. Главный бухгалтер, доверяя сотруднице, не проверяла начисленные суммы и направляла платежные поручения в банк", - сообщили в надзорном ведомстве.

После этого, по версии следствия, бухгалтер вновь заходила в программу и вручную меняла список перечисляемой в банк зарплаты, вычитая излишне начисленные ей суммы. Эта разница затем переводились на расчетный счет, открытый на ее имя в банке. В итоге управляющей компании был причинен ущерб на сумму свыше 2,2 млн рублей.

Свою вину женщина признала. Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в Кушвинский городской суд.

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На Среднем Урале бухгалтер похитила у управляющей компании больше 2 млн рублей

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Теги: бухгалтер, мошенничество, суд



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