На Среднем Урале бухгалтер похитила у управляющей компании больше 2 млн рублей

На Среднем Урале перед судом предстанет бывшая бухгалтер управляющей компании. Женщину обвиняют в особо крупном мошенничестве.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась 38-летняя жительница Кушвы. Как показало расследование, в 2017-2020 годах, занимая должность бухгалтера ООО "Управляющая компания "Родник", она имела доступ к программе начисления заработной платы.

"При помощи своих логина и пароля при формировании реестра она умышленно завышала сумму, предназначенную к выплате. После этого злоумышленница предоставляла не соответствующие действительности реестры главному бухгалтеру компании. Главный бухгалтер, доверяя сотруднице, не проверяла начисленные суммы и направляла платежные поручения в банк", - сообщили в надзорном ведомстве.

После этого, по версии следствия, бухгалтер вновь заходила в программу и вручную меняла список перечисляемой в банк зарплаты, вычитая излишне начисленные ей суммы. Эта разница затем переводились на расчетный счет, открытый на ее имя в банке. В итоге управляющей компании был причинен ущерб на сумму свыше 2,2 млн рублей.

Свою вину женщина признала. Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в Кушвинский городской суд.