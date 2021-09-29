В Россию могут впустить иностранные вакцины от COVID-19

Минздрав предложил разрешить поставки не зарегистрированных в России вакцин и лекарств. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Росздравнадзору предлагается дать право регламентировать процедуру выдачи разрешений на ввоз незарегистрированных препаратов.

Таким образом, иностранные вакцины от коронавируса в ближайшее время могут попасть в нашу страну, отмечает "Коммерсантъ". Впрочем, согласно инициативе, появятся они только в клиниках, входящих в Московский международный медицинский кластер, расположенный в Сколкове. Поправки обязывают клиники сообщать о возможных побочных реакциях у пациентов.

Напомним, кластер для развития медицинского бизнеса с особым правовым режимом был создан на территории "Сколково" в 2015 году.

Предполагалось, что на территории кластера будет разрешено использовать технологии и лекарства не только зарегистрированные в стране происхождения, но и применяемые там на практике. Однако все эти годы не удавалось урегулировать вопрос ввоза в РФ не прошедших российскую регистрацию препаратов.