01 Октября 2021
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Виталий Зверев, вирусолог, академик РАН (2021) | Фото: livelib.ru

Академик Зверев выступил категорически против ковид-вакцинации детей

Советский и российский микробиолог, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев выступил категорически против ковид-вакцинации детей. Так он отреагировал в эфире "Радио России" на сообщения о скором начале вакцинации детей и предложении вакцинировать их принудительно.
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Он отметил, что случаи тяжелого заболевания детей крайне редки, они обычно бывают у детей с какими-то хроническими заболеваниями, но их и вакцинировать тогда нельзя.

"Я категорически отрицательно отношусь к тому, что собираются прививать детей. Мы просто не знаем таких случаев инфекционных болезней, когда вакцина эффективнее бы стимулировала иммунный ответ, чем само заболевание. После заболевания всегда иммунитет более полноценный и более продолжительный", - подчеркнул Зверев.

Также ученый добавил, что "никто до конца не знает, как на организм переболевших воздействует вакцина", потому что применяются новые генные препараты, которые "не прошли полностью все исследования и на безопасность, и на эффективность". А большинство детей уже легко перенесли коронавирус. Ранее была практика запускать вакцину в оборот не меньше, чем после пяти лет исследований.

"Вводить в человеческий организм нуклеиновую кислоту – никто не знает, чем это закончится. Отдаленных последствий мы не знаем", – заявил академик.

Летом сын академика врач Кирилл Зверев написал большой критический материал относительно вакцинации. Сторонник вакцинации, он заявил, что привит "от всего, что можно", но проверенными вакцинами. И от них никогда не было температуры или ломоты, что ненормально. Пока же, считает он, прививочная кампания "позволяет настричь много бумажек с видами Хабаровска, только ведет к очень большой беде".

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Академик Зверев выступил категорически против ковид-вакцинации детей

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Теги: вакцинация, дети, Виталий Зверев



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