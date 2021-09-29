Средний Урал установил новый антирекорд по смертности среди covid-пациентов

В Свердловской области зафиксирован новый антирекорд по смертности среди пациентов, зараженных коронавирусом. Согласно информации местного оперштаба, за последние сутки был зарегистрирован 41 летальный исход. Последний раз 40 смертей за сутки было зафиксировано вчера - 28 сентября. Таким образом всего в регионе среди заболевших COVID-19 скончалось 6 тыс. 247 человек.

В рядах зараженных тоже пополнение - еще 522 новых случая, что увеличивает общее число до 138 тыс. 403 человек. При этом всего из больниц в связи с выздоровлением выписано 127 тыс. 541 свердловчанин, включая и 463, которые были выписаны накануне.

На данный момент в тяжелом состоянии находится 701 человек. 430 из них в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 330 – на аппаратах ИВЛ. Состояние еще 4 тыс. 803 оценивается как средней тяжести.