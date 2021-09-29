Дважды осужденный экс-замглавы ФСИН может выйти на свободу

Бывший заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов, получивший 9 лет за растрату, может выйти на свободу раньше.

Защита просит суд освободить его от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью.

По данным "Коммерсанта", 58-летний Коршунов может страдать аутоимунной болезнью. Это заболевание входит в перечень тех, которые препятствуют содержанию осужденного под стражей.

Напомним, в декабре прошлого года приговор Коршунову был оставлен без изменения решением Мосгорсуда. Экс-чиновник осужден на 9 лет лишения свободы по делу о растрате средств, выделенных на закупку сахара и горюче-смазочных материалов.

Ранее Коршунов был осужден по другому делу - за хищение денежных средств, выделяемых в 2016 году на закупку обуви для нужд ФСИН России. Ущерб составил 263 млн рублей. Коршунову назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. Расследование уголовного дела в отношении экс-замглавы ФСИН по другим эпизодам преступлений продолжается.