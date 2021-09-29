29 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Суд вернул в прокуратуру дело замначальника полиции, обвиняемого в смертельном ДТП

Дело замначальника полиции по охране общественного порядка Кушвинского ОВД, 42-летнего Максима Иванцова, обвиняемого в ДТП, где погибла 62-летняя пенсионерка, вернули в прокуратуру. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кувшинского городского суда, на предварительной стадии слушаний выяснилось, что обвинительное заключение было составлено с нарушениями. Копии постановления вручены подсудимому и потерпевшему.

Напомним, что трагедия произошла еще в ноябре 2019 года. 18 числа около 7.00 обвиняемый двигался на Kia Stinger по ул. Красноармейская. ДТП произошло на пересечении улиц Майданова и Красноармейской. По словам водителя, пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте и по неосвещенному участку. Вину свою он не признал.

Следователи несколько раз отказывали семье погибшей в возбуждении уголовного дела и, по словам их адвоката, намеренно затягивали расследование, чтобы истек срок привлечения к уголовной ответственности. При этом прокуратура напротив каждый раз отменяла постановления СКР.

Судебный процесс возобновится после того, как прокуратура устранит все допущенные в обвинительном заключении ошибки.

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Суд вернул в прокуратуру дело замначальника полиции, обвиняемого в смертельном ДТП

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Теги: ДТП, замначальника, пенсионерка, дТП, смерть



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