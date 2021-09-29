После возобновления движения по Горнозаводской ветке отменены автобусы, курсировавшие между станциями Пермь I – Пермь-II

С 1 октября будет отменён автобусный маршрут №2, соединявший станции Пермь-I и Пермь-II, сообщили Накануне.RU в горадминистрации.

17 сентября на участке железной дороги между станциями Пермь-II и Лёвшино через станцию Пермь-I начали курсировать поезда "наземного метро". Полноценно движение началось 23 сентября. Отпала необходимость в автобусном маршруте №2, который соединял станции. Министерство транспорта Пермского края приняло решение отменить его с 1 октября.

Пассажиры могут воспользоваться любым проходящим пригородным электропоездом, чтобы совершить поездку между станциями Пермь-I – Пермь-II, а также автобусами №3 и №51, чтобы уехать в центральную часть или различные районы города.

Напомним, движение поездов между станциями Пермь-I и Пермь-II закрыто с 27 января в связи с планами открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 г. В районе железнодорожного вокзала Пермь-II, вблизи которого расположен Пермский государственный научно-исследовательский университет, власти планировали убрать железнодорожную насыпь, а на этом месте создать "образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру". Проект вызвал массовый протест в Перми. После смены губернатора новый глава региона Дмитрий Махонин не исключал, что железнодорожное движение на этом участке может быть восстановлено.