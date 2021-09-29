Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой из-за удаления каналов RT

Роскомнадзор обратился в Google с требованием разблокировать немецкоязычные Youtube-каналы Russia Today.

В противном случае видеохостингу может грозить блокировка (частичная или полная), а также штраф до 1 млн рублей.

В ведомстве отметили, что действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, а также являются актом цензуры против российских СМИ, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, видеохостинг YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. РКН потребовал снять все ограничения с каналов RT DE и Der Fehlende Part, а также пояснить причины их введения.

В YouTube пояснили, что немецкие каналы RT нарушали правила о "ложной информации на медицинскую тему в свете распространения COVID-19".