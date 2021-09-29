После шутинга в ПГНИУ будет создан Координационный центр по профилактике экстремизма

После стрельбы в Пермском государственном университете было решено создать Координационный центр по профилактике экстремизма, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПГНИУ.

По словам ректора университета Дмитрия Красильникова, к работе в центре будут привлечены лучшие российские эксперты, чтобы предотвращать трагедии задолго до того, как преступник возьмет в руки оружие.

"В задачи экспертов войдёт и выстраивание доверительного диалога с молодёжью. Это необходимо, чтобы как можно раньше выявлять потенциальную опасность", - прокомментировал он.

Центр будет заниматься созданием информационных и образовательных материалов для профилактики вовлечения молодежи в деструктивные организации, а также для адаптации иностранных студентов. Кроме того, специалисты центра будут проводить курсы повышения квалификации для сотрудников образовательных учреждений.

Проректор вуза по молодежной политике Елена Малкова, заявила, что необходимо внедрить информационно-аналитическую систему, которая объединит работу со всей молодежью региона. Благодаря программам некоторых компаний, появится возможность мониторить соцсети на уровне ключевых слов, фраз и изображений.

"Также нужно обеспечить преемственность данных между средними образовательными учреждениями и вузами", - прокомментировала она.

Утром 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Стрелка "взяли", во время задержания он был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства.