Основателя Group-IB арестовали по подозрению в госизмене

Основателя Group-IB Илью Сачкова арестовали на два месяца. Он подозревается в госизмене, об этом сообщила пресс-служба суда.

Ранее СМИ сообщили о задержании Сачкова и обысках в компании. Поводом послужило уголовное дело в отношении бизнесмена. Минувшей ночью у здания, где находится офис Group-IB, стояли пассажирский автобус и минивэн с тонированными стеклами.

Илье Сачкову — 35 лет, он входил в список самых ярких предпринимателей до 30 лет в мире по версии Forbes и был членом экспертных комитетов в государственных и международных структурах. Group-IB — одна из лидирующих российских и мировых компаний в сфере кибербезопасности. В 2018-м компания объявила о переносе свой штаб-квартиры в Сингапур. Там базируется весь совет директоров и основной менеджмент. Сачков, как анонсировалось, планировал проводить там до 50% времени, но о смене гражданства речи не шло.