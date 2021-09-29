Фракция КПРФ в МГД бойкотировала заседание из-за непризнания итогов выборов

Фракция КПРФ в Мосгордуме потребовала от начальника московской полиции прекратить преследование столичных коммунистов.

В ходе первого после каникул пленарного заседания МГД, которое проходило дистанционно, члены партии заявили о непризнании ДЭГ и результатов выборов в Москве.

Коммунисты также потребовали немедленно освободить всех задержанных представителей КПРФ и активистов.

Фракция КПРФ в знак протеста покинула заседание.

20 и 25 сентября коммунисты провели "народные сходы", они требовали отмены результатов голосования на выборах в Госдуму и отмены ДЭГ. После проведения акций членов КПРФ начали задерживать. Сотрудники правоохранительных органов устраивали "осаду" Мосгордумы и горкома КПРФ.

Представители КПРФ планировали подать иски к избирательной комиссии ДЭГ 28 сентября. Однако утром сообщалось, что юристы партии были блокированы полицией. Кроме того, блокирована оказалась московская приемная первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, где хранятся документы фракции КПРФ по незаконности дистанционного электронного голосования.

Юристу Мухамеду Биджеву, одному из авторов иска КПРФ по отмене результатов ДЭГ, грозит до 10 суток административного ареста. Ему вменяют ст. 20.2 КоАП РФ, часть 2 - организация несанкционированного мероприятия, он задержан.