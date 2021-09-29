Мурашко: Чтобы преодолеть недоверие населения, нужно его доверие

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко запутался в словах и сказал несуразицу, выступая на II Форуме пациент-ориентированных инноваций "Пациентское сообщество за новую медицину".

"Доверие между медициной и всем населением Российской Федерации является на сегодняшний день самый главной задачей для преодоления непонимания и преодоления недоверия", - цитирует чиновника сайт Минздрава.

В этих словах примечательно то, что доверие возможно между двумя субъектами, то есть Мурашко признает медицину как отдельного субъекта.

Также он похвалил систему здравоохранения, которая, по его словам, может оперативно решать многие важные вопросы: строить больницы в рекордные сроки, запускать новые лекарственные и вакцинные препараты. И анонсировал скорый переход к "персонализированной медицине" и еще лучшее здравоохранение.

"Вопрос коммуникации и обратного отклика от пациентов для нас является ключевым", - подчеркнул Мурашко.

Здесь прямо напрашивается, например, необходимость создания системы учета побочных эффектов от вакцинации и вообще ведения адекватной ковидной статистики, но ее в России нет. Поэтому вопрос доверия повисает в воздухе.

"Родимый наш. Ты вместе со своей подругой Анной Поповой подорвал доверие так, что его отрекошетило во все государство. И если у вас была цель - ненависть к власти, то вы ее замечательно и быстро достигли. А про медицину... ну не знаю. Насколько Минздраву сегодня интересна медицина? Вы же все больше по продажам и куаркодам", - написала ведущая и активистка Александра Машкова-Благих.

Напомним, в прошлом году общая смертность в России выросла почти на 19% (338 тыс. смертей), что стало одним из наибольших показателей в Европе, причем только треть была списана на ковид.