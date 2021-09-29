В ЦВО сообщили подробности гибели второго срочника на Урале

В пресс-службе Центрального военного округа официально подтвердили гибель второго солдата-срочника в одной из воинских частей на Среднем Урале.

Ранее сообщалось, что речь идет о части №93401. По данным СМИ и Telegram-каналов, сегодня около 5 часов утра 19-летний Михаил зашел за палатку и свел счеты с жизнью.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦВО, командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего одной из воинских частей, дислоцированных в Свердловской области. Там подтвердили, что солдат ушел из жизни добровольно и сделал это перед заступлением в наряд.

"Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося", - добавили в ЦВО.

Ранее другой солдат-срочник исчез во время учений в поселке Свободный. Сначала сообщалось, что он сбежал и при себе имеет АК-47 без боеприпасов, но потом стало известно, что он мог заблудиться. Впоследствии военного нашли мертвым в лесу: утверждалось, что он полез на электрическую опору и получил удар током.

Сообщалось, что оба погибших служили в одной части.