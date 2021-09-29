29 Сентября 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края (2017) | Фото: Заксобрание Пермского края

На пост председателя заксобрания Прикамья предложили кандидатуру Валерия Сухих

На пост председателя краевого парламента предложили кандидатуру Валерия Сухих. Соответствующее постановление в заксобрание внес депутат Александр Бойченко, передает корреспондент Накануне.RU.

Региональный парламент Валерий Сухих возглавлял с 2011 г.

Члены оргкомитета сформировали проект повестки первого пленарного заседания нового заксобрания и определили дату его проведения. Оно состоится 30 сентября. Депутатам предстоит выбрать спикера нового состава краевого парламента, а также представителя заксобрания в Совете Федерации.

Добавим, что первое заседание краевого парламента состоится в дистанционном формате.

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На пост председателя заксобрания Прикамья предложили кандидатуру Валерия Сухих

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Теги: Валерий Сухих, заксобрание, председатель



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