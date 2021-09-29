На пост председателя заксобрания Прикамья предложили кандидатуру Валерия Сухих
На пост председателя краевого парламента предложили кандидатуру Валерия Сухих. Соответствующее постановление в заксобрание внес депутат Александр Бойченко, передает корреспондент Накануне.RU.
Региональный парламент Валерий Сухих возглавлял с 2011 г.
Члены оргкомитета сформировали проект повестки первого пленарного заседания нового заксобрания и определили дату его проведения. Оно состоится 30 сентября. Депутатам предстоит выбрать спикера нового состава краевого парламента, а также представителя заксобрания в Совете Федерации.
Добавим, что первое заседание краевого парламента состоится в дистанционном формате.