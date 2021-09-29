Сотрудника "Якутлесресурса" пытаются обвинить в смерти человека, тушившего лесные пожары

Сотрудника "Якутлесресурса" Николая Лукина хотят привлечь к уголовной ответственности из-за смерти человека в борьбе с лесными пожарами.

Его жена считает, что власти нашли крайнего в трагедии. По словам женщины, ее муж даже не присутствовал на возгорании, когда там погиб мужчина.

"Посудите сами: этот пожар начался 6 августа. А мой муж только 9 августа вернулся с тушения амгинских пожаров", - заявила Александра Лукина.

По ее словам, ни оперштаб района, ни комиссия по чрезвычайным ситуациям ее мужа руководителем тушения пожара не назначали.

Лукина обратилась к жителям республики с просьбой вступиться за ее мужа, пишет телеграм-канал "КРИМЯКУТИЯ".

О первой жертве лесных пожаров в Якутии сообщалось в августе. Рабочий на тракторе сгорел заживо в огне в Чурапчинском районе.

Глава Якутии Айсен Николаев, комментируя жалобу Лукиной, заявил, что субъективизма и поспешных решений о виновности людей, тушивших лесные пожары, не должно быть.

Также Николаев подчеркнул, что Якутия не решит проблему лесных пожаров своими силами, в первую очередь потому, что на эти цели недостаточно финансирования.

По словам главы республики, лесные пожары были вызваны жаркой погодой и засухой, которой не было в регионе за всю историю метеонаблюдений, пишет Regnum. Не исключено, что в будущем угроза подобных катаклизмов будет повторяться или даже расти, резюмировал Николаев.