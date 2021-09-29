29 Сентября 2021
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Политика Ямало-Ненецкий АО
Дмитрий Погорелый (2021) | Фото: ynao.er.ru

Главный юрист Ямала ушёл в Госдуму

Глава государственно-правового департамента Ямала Дмитрий Погорелый стал депутатом Госдумы, сообщили Накануне.RU в Ямало-Ненецком окружном отделении "Единой России".
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Мандат ему вручили 27 сентября на заседании окружной избирательной комиссии. Погорелый выиграл выборы по одномандатному избирательному округу № 225 от Ямала. Парламентарию выдано удостоверение.

"Более 10 лет я работал над созданием законов и нормативных правовых актов ЯНАО в исполнительном органе власти. Начинается новый этап моей работы для жителей Ямала. Ближайшие пять лет я буду работать в Госдуме. Те, кто знаком со мной по работе, те, кто доверил мне представлять наш округ в парламенте страны, знают: я давно предан Ямалу, и делаю все, чтобы сделать жизнь северян лучше", – написал в Instagram политик.

Его ближайший план – исполнять все, что прописано в общей петиции северян. Там четыре пункта, но предложений от ямальцев поступили тысячи. Например, оздоровление северян за счёт бюджета и обязательное восстановление в санаториях медработников, отработавших в "красных зонах" ковид-госпиталей.

"Взял в работу и проблемы, связанные с качеством строительства жилья и условий переселения из ветхого и аварийного", - написал Погорелый.

Дмитрий Погорелый(2021)|Фото: ynao.er.ru

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Главный юрист Ямала ушёл в Госдуму

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Теги: Дмитрий Погорелый, Госдума



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