КПРФ подала иски о незаконности ДЭГ в Москве

КПРФ подала в Пресненский суд иски, оспаривающие результаты дистанционного электронного голосования в Москве. Всего подан 31 иск, сообщают в партии.

Представители партии планировали подать иски к избирательной комиссии ДЭГ 28 сентября, однако накануне утром юристы коммунистов были блокированы полицией. Кроме того, оказалась блокирована московская приемная первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, где хранятся документы фракции КПРФ по незаконности дистанционного электронного голосования.

Сообщалось, что юристу Мухамеду Биджеву, одному из авторов иска КПРФ по отмене результатов ДЭГ, грозит до 10 суток административного ареста. Ему вменяют ст. 20.2 КоАП РФ, часть 2 - организация несанкционированного мероприятия. Суд назначен на среду, 29 сентября.

Ранее Биджеву пришлось переработать иски против ДЭГ так, чтобы от наличия или отсутствия его подписи там ничего никому из других активистов не помешало все-таки подать их в суд.

"Во всех 29 исках (не 30, т.к. Лобанов уже подал свой) каждый истец просит об истребовании документов, указанных в иске, а также об объединении всех 30 исков в суде в одно производство. Дойдем до ЕСПЧ и КС РФ", - отметил юрист.