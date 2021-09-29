На Урале погиб еще один солдат воинской части, срочника которой нашли мертвым в лесу

В Свердловской области погиб еще один солдат воинской части, из которой ушел срочник, впоследствии найденный мертвым.

Как сообщает Telegram-канал Shot, речь идет о части №93401. По данным канала, сегодня около 5 часов утра 19-летний Михаил зашел за палатку и свел счеты с жизнью. Причины инцидента пока неизвестны.

Накануне.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа с просьбой прокомментировать ситуацию.

Напомним, ранее другой солдат-срочник исчез во время учений в поселке Свободный. Сначала сообщалось, что он сбежал и при себе имеет АК-47 без боеприпасов.

Позже в ЦВО заявили, что он мог просто заблудиться. А затем военного нашли мертвым в лесу: утверждалось, что он полез на электрическую опору и получил удар током.