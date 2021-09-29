29 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
армия, военнослужащий (2019) | Фото: Накануне.RU

На Урале погиб еще один солдат воинской части, срочника которой нашли мертвым в лесу

В Свердловской области погиб еще один солдат воинской части, из которой ушел срочник, впоследствии найденный мертвым.

Как сообщает Telegram-канал Shot, речь идет о части №93401. По данным канала, сегодня около 5 часов утра 19-летний Михаил зашел за палатку и свел счеты с жизнью. Причины инцидента пока неизвестны.

Накануне.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа с просьбой прокомментировать ситуацию.

Напомним, ранее другой солдат-срочник исчез во время учений в поселке Свободный. Сначала сообщалось, что он сбежал и при себе имеет АК-47 без боеприпасов.

Позже в ЦВО заявили, что он мог просто заблудиться. А затем военного нашли мертвым в лесу: утверждалось, что он полез на электрическую опору и получил удар током.

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На Урале погиб еще один солдат воинской части, срочника которой нашли мертвым в лесу

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Теги: солдат, погиб, Урал



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Развитие сюжета:

Ранее 29.09.2021 10:46 Мск В ЦВО сообщили подробности гибели второго срочника на Урале


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