29 Сентября 2021
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дом начальника УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю (2021) | Фото: t.me/Hinshtein

В правительстве не одобрили проект об отчетности чиновников за покупку предметов роскоши

Правительство не поддержало законопроект, которым предлагалось обязать чиновников отчитываться о покупке предметов роскоши.

В кабмине заявили, что в проекте не содержится определения предмета роскоши. Кроме того, отмечается, что отсутствие критериев для отнесения объектов имущества к таковым и порядка подтверждения права собственности "приведет к сложностям в правоприменительной практике", передает Regnum.

Инициатива была выдвинута депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным. В частности, предлагалось установить обязанность должностных лиц предоставлять сведения "по каждой сделке по приобретению предмета роскоши, в том числе изготовленного с использованием драгоценных металлов и драгоценных камней, произведения искусства, антиквариата", если общая сумма таких сделок превышает совокупный доход.

При этом инициативой предлагается сократить с трех до двух лет период, за который исчисляется совокупный доход должностного лица и его супруги (супруга), учитываемый при осуществлении контроля за их расходами.

В июле правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект "Справедливой России", предусматривающий введение налога на роскошь. В правительстве считают, что это может привести к двойному налогообложению.

В законопроекте предлагалось с 2022 года повысить налог для владельцев жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 млн руб., автомобилей - от 8 млн руб., самолетов, вертолетов, яхт, катеров - от 15 млн руб. Налоговые ставки варьируются и зависят от стоимости объекта. На недвижимость они составляют от 0,3% до 3%, автомобили - от 1% до 5%, для яхт и самолетов - от 3% до 7%.

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В правительстве не одобрили проект об отчетности чиновников за покупку предметов роскоши

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Теги: предметы роскоши, чиновники, правительство



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